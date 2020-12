Focolari: «E’ la Lazio post-lockdown, non può arrivare in Champions. Akpa può essere solo una riserva»

Furio Focolari a RadioRadio nel dopogara di Lazio-Verona

«La Lazio avrebbe meritato il pareggio contro un Verona meno brillante del solito, ma in questo momento è stato sufficiente agli ospiti giocare una grande gara difensiva per espugnare l’Olimpico. Alcuni giocatori non stanno bene, la Lazio ha tante defezioni, Akpa Akpro è un giocatorino, una buona riserva ma non deve giocare tutta la partita, non può essere titolare; gli esterni malissimo, la Lazio ha regalato due gol. La Lazio non può arrivare in Champions, faticherà ad arrivare in Europa League. La Lazio può far bene quando è al completo, questa sera leggete la linea difensiva. Inzaghi ha sbagliato i cambi, ma l’unico appunto che posso fargli è che fece con Pereira quello che fece con Correa, dovrebbe dargli più spazio perchè è un buon giocatore. Detto questo oggi per il risultato la Lazio è stata sfortunata».