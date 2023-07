Focolari: «Credo che Sarri quando si aprirà la stagione dirà che…». Le parole del giornalista sul mercato della Lazio

Intervistato ai microfoni di RadioRadio, Furio Focolari ha fatto il punto sull’attuale situazione della Lazio, soffermandosi anche sull’umore di Sarri dopo questa prima parte di mercato. Le sue parole:

PAROLE– «Credo che Sarri sia una persona responsabile e temo che se le cose dovessero proseguire così quando si aprirà la stagione dirà che la squadra non può ambire al top ma a obiettivi più alla portata. Sicuramente da professionista qual è non mollerà tutti di punto in bianco e allenerà in ogni caso i calciatori che porterà il mercato. Si prenderà le sue responsabilità dicendo che si aspettava alcuni giocatori e che alla fine ne sono arrivati altri ».