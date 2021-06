Floccari, addio al calcio giocato a un passo: quale sarà il suo futuro?

Sergio Floccari sembra essere dall’addio al calcio giocato: ma quale sarà il futuro dell’ex attaccante della Lazio?

Sergio Floccari potrebbe appendere gli scarpini al chiodo e dire definitivamente e ufficialmente addio al calcio giocato. L’ex attaccante della Lazio, secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, potrebbe anche lasciare Ferrara, dove ha giocato la scorsa stagione con la maglia della Spal.

Infatti sarebbero state smentite le ipotesi, vociferate e circolate negli ultimi mesi, di un ruolo in dirigenza o come allenatore nel settore giovanile. Nessuna proposta dunque per il 39enne, che ora dovrà decidere il suo futuro.