Flaminio Lazio, 30 GIORNI per presentare il progetto in CAMPIDOGLIO: il punto

Flaminio Lazio, la società ha ancora un mese per presentare in comune il proprio progetto per il restauro dello Stadio

La Lazio ha un mese o poco più, fino al 21 ottobre, per presentare in Campidoglio il progetto di dello Stadio Flaminio. In questi giorni il comune di Roma, come riportato dal Messaggero, sta esaminando il progetto di recupero dello stadio da parte di Roma Nuoto.

La società biancoceleste ha una trentina di giorni per presentare alla giunta romana un documento progettuale adeguato per fare in modo che la commissione esamini entrambi i progetti in contemporanea e poi esprima il suo parere. La data è quella entro cui il comune dovrà esprimersi sulla fattibilità del progetto attualmente in esame, ovvero Roma Nuoto. Intanto lo scorso luglio il patron biancoceleste aveva presentato i rendering del progetto, affermando: «È come se Nervi stesse riprogettando lo stadio Flaminio. Faccio questa similitudine: è come se Nervi facesse l’ampliamento del suo stadio». Il progetto della Lazio prevede inoltre un aumento di posti dagli attuali 25 mila circa a 50, il doppio. Contattato dal quotidiano capitolino, Lotito ha commentato così la situazione.

PAROLE – «Ho preso un impegno e io gli impegni li mantengo sempre. Entro fine ottobre presenterò il progetto definitivo per la realizzazione del Flaminio, come ho sempre detto. Abbiamo fatto tutti gli studi su ogni dettaglio e li faremo sino all’ultimo perché non vogliamo andare incontro a nessun imprevisto. Da trent’anni la Roma deve presentare un progetto dello stadio e ancora ne stiamo parlando. E non mi spaventa nemmeno la concorrenza della Roma Nuoto. Con l’assessore allo sport Onorato non ho parlato dello stadio lunedì all’Olimpico, ci sono i luoghi preposti per farlo. Ci vedremo al momento opportuno in Campidoglio».