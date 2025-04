Flaminio Lazio, bocciato il progetto per l’impianto dalla giunta Gualtieri e l’assemblea capitolina: tale decisione ha scatenato polemiche

Flaminio Lazio, bruttissime notizie per il club biancoceleste al quale è stato bocciato il progetto per l’impianto sportivo: i dettagli e le polemiche

Bruttissime notizie per la Lazio, che deve fare i conti con un no secco da parte della regione e della Giunta Gualtieri riguardo il progetto dello stadio Flaminio per i biancocelesti. Ben 23 secondo quanto riporta calcio e Finanza sono stati i consiglieri favorevoli, un solo astenuto e nessun voto contrario a negare il proseguo del lavoro.

Ad intervenire a riguardo ci pensa Giovanni Quarzo di Fratelli d’Italia il quale rilascia a tal proposito alcune sue considerazioni. Ecco cos ha detto il politico del partito

PAROLE – Bisogna uscire dalle ipocrisie. Il progetto di Roma Nuoto ha un equilibrio economico-finanziario ed è completo. La vera ragione per cui si vota contro l’interesse pubblico è perché esiste una vaga manifestazione di interesse da parte della Lazio Calcio, ma sarà il solito bluff. Ad oggi non c’è un progetto completo. Tra qualche mese non avremo l’una né l’altra cosa, prendendoci la responsabilità di continuare a lasciare nel degrado il Flaminio

Ad approvare tale pensiero ci pensa il collega Rocca, ovvero il presidente della commissione trasparenza, che a riguardo esclama quanto segue

La proposta della Lazio è totalmente campata in aria, non ha iniziato alcun iter procedurale nell’amministrazione e non c’è stata alcuna conferenza dei servizi”. A questo pensiero si oppone la Lega con il capogruppo Fabrizio Santori: “Lo stadio della Lazio deve essere una priorità come quello della Roma. Bisogna ascoltare l’interesse della città, che in questo momento è quello dei tifosi della Lazio che, come quelli della Roma, vogliono uno stadio di proprietà in tempi brevi