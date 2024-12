Flaminio Lazio, il giorno della presentazione dello studio di pre-fattibilità. Due strade da seguire: tutti i dettagli

Flaminio Lazio, è il giorno della presentazione dello studio di pre-fattibilità per lo stadio. Due le strade da seguire: tutti i dettagli

Dopo il successo in Europa League contro l’Ajax, anche quello di oggi è un giorno importante in casa Lazio. Alle 9.30, come spiegato da Repubblica Roma, Lotito presenta infatti in Campidoglio il progetto di rilancio dello Stadio Flaminio, in abbandono da oltre dieci anni.

200 pagine di studio di pre-fattibilità per la riqualificazione dell’impianto, che arriverà a 45mila posti di capienza. Ci sono due opzioni, cioè rifarlo con o senza copertura fissa, con i costi rivelati più avanti. Il costo stimato dell’opera, spiega il quotidiano, è tra i 250 e i 300 milioni di euro.