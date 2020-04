Race For The World, Fisichella: «Ad Immobile consiglio la Formula 1…»

Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e tifoso della Roma, ha riservato un consiglio particolare a Ciro Immobile…

Ex pilota della Formula 1 e, soprattutto, tifoso della Roma. Giancarlo Fisichella è stato tra i commentatori di questa sera della «Race For The World» che ha visto tra i partecipanti anche il numero 17 della Lazio: Immobile. Proprio al giocatore ha riservato una battuta ricca d’ironia:

«A Ciro Immobile consiglio di continuare in Formula 1. Per quanto riguarda il calcio… solo con la maglia dell’Italia».