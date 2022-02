Fischi a Romagnoli, Pioli: «Non è la cosa giusta, gli atteggiamenti fanno la differenza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Milan Pioli ha commentato i fischi dei tifosi rossoneri a Romagnoli, obiettivo della Lazio

Nel corso di Milan-Sampdoria, i tifosi rossoneri hanno esposto uno striscione contro i calciatori che non vogliono rinnovare il contratto. Tra questi c’è anche Alessio Romagnoli che andrà in scadenza a giugno e che piace alla Lazio. Al termine della partita, Stefano Pioli ha commentato i fischi al difensore.

LE PAROLE – «Ho sentito i fischi e non credo che sia la cosa giusta perché abbiamo bisogno di tutti. Il passato ci insegna che sono gli atteggiamenti e i comportamenti dei giocatori che fanno la differenza. A me, quando faccio la formazione, non interessa se uno ha rinnovato o va in scadenza».