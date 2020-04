Fiorentina, Thereau: «Scudetto? Spero lo vinca la Lazio…»

L’attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, non ha dubbi su chi debba vincere lo Scudetto: la Lazio

Instagram è il social migliore per mantenere saldo il rapporto tra calciatori e tifosi. Soprattutto grazie all’opzione delle dirette, dove il contatto non è filtrato e i giocatori possono rispondere a tutte le curiosità dei sostenitori. Come Thereau – attaccante della Firoentina – che alla domanda su chi vincerà il tricolore, ha risposto così

«Scudetto? Spero vinca la Lazio, anche se alla fine lo vincerà ancora la Juventus. Sono abituati a vincere certi partite anche se la Champions League può distrarre».