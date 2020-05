Anche la Fiorentina di Iachini può tornare a sorridere: negativi tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori viola

Un sospiro di sollievo anche per la Fiorentina. Nella giornata di ieri, i giocatori viola si sono sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi e – secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana – tutti sarebbero risultati negativi.

Una buona notizia per Iachini e per la Serie A, in procinto di riprendere.