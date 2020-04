Fiorentina, Pulgar: «Leiva specialista della regia. Scudetto? Un affare tra Lazio e Juve»

Fiorentina, il centrocampista della viola ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della lotta scudetto

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Il ruolo del regista sta cambiando. Prima era visto in maniera statica, ora dinamica. In Italia ci sono molti specialisti come Brozovic, Pjanic o Lucas Leiva. Scudetto? Se si ripartirà la situazione sarà anomala. Si giocherà a porte chiuse. Se lo contendono Juve e Lazio, ma secondo me anche l’Inter non è ancora tagliata fuori».