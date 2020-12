La Fiorentina chiude su Caicedo. Pradé: «Puntiamo su Vlahovic»

La Fiorentina chiude i discorsi per Felipe Caicedo. Pradè assicura: «Abbiamo deciso di puntare su Vlahovic»

Daniele Pradé parla del mercato della Fiorentina ai canali ufficiali del club. Il ds ha lasciato intendere che non punteranno ulteriormente su Caicedo.

«Il mercato sembra non abbia mai chiuso, sarà un mercato di riparazione come gli altri, con tante squadre faranno qualcosa. Al momento noi siamo in tanti, in 29, e dobbiamo prendere decisioni insieme all’allenatore. Abbiamo preso alcune decisioni forti e non possiamo cambiarle: abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane e ci sta dando risposte importanti, che è Vlahovic».