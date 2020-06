Fiorentina, Pradè: «Abbiamo perso per alcuni episodi dubbi»

Il direttore sportivo della Fiorentina, Pradè, ha parlato ai microfoni di Dazn: ecco le sue parole

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Fiorentina. Parole dure quelle del dirigente della Fiorentina.

Ecco le sue parole: «Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buona gara. Partita determinata dagli episodi. Manca un’espulsione su Bastos, il rigore secondo noi non doveva essere dato, e poi manca anche un rigore su Ribery. Ci sono state situazioni che ci hanno penalizzato fortemente. Esci senza un punto e tutte le partite sono difficili, sei invischiato in una zona che non meriti, i giocatori si deprimono. Rigore? Va giù prima, non capisco perché non sia andato a rivederlo. Caicedo furbo a cercarlo, è in caduta già prima che Dragowski arrivi. C’è amarezza, anche per dare qualcosa ai ragazzi. Non meritavano proprio di perdere. Chi dorme stanotte, nessuno. Abbiamo fatto una buonissima partita, è un peccato che gli episodi determino la gara intera. Uscire da qui con la vittoria o con un punto sarebbe stato importante. Episodi dubbi che ci hanno fatto perdere la partita, non bisogna girarci attorno.»