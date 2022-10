Fiorentina Lazio, Vecino torna titolare? Le ultime

In vista di Fiorentina-Lazio di domani sera, Sarri potrebbe rilanciare Matias Vecino dal primo minuto: le ultime

Archiviato il pari di giovedì con lo Sturm Graz, la Lazio pensa al match di domani sera con la Fiorentina. E Sarri potrebbe pensare a qualche novità di formazione.

Infatti, come sottolineato dall’edizione del Corriere dello Sport, dal 1′ potrebbe esserci di nuovo Vecino. L’uruguaiano garantisce, rispetto a Luis Alberto, uno spiriti più battagliero, non disdegnando però gli inserimento. E tra l’altro per il centrocampista sarà una sfida al passato, avendo indossato la maglia viola nella stagione 2013/2014 e poi dal 2015 al 2017. Ma contro i viola Matias ha già colpito. E chissà che domani ciò non possa ripetersi.