Fiorentina Lazio, Tavelli avvisa Sarri: «Ad oggi corre questo rischio. Passaggio a vuoto? Lo spero per loro»

Fiorentina-Lazio, Fabio Tavelli, noto giornalista, ha criticato la scialba prestazione dei biancocelesti: monito a Sarri

PAROLE – «La Lazio vista contro la Fiorentina per me è davvero un no. Ora sfiderà il Milan e il Bayern e il timore di un tracollo è evidente. Mi auguro che questo sia solo un passaggio a vuoto ma anche con il Torino ha subito molto trovando però i tre punti. Sembrava potesse andare allo stesso modo. La Lazio non ha giocato alcuna partita, anche quando è andata sotto non ha cambiato passo, non ha cercato di raddrizzare una partita che sembrava costruita per andare dalla sua parte».