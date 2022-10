Fiorentina Lazio, tanti dubbi in difesa: le condizioni di Romagnoli e Gila

Qualche dubbio in difesa in vista di Fiorentina-Lazio di domani sera: le ultime sulle condizioni di Romagnoli e Gila

Qualche dubbio in difesa in vista di Fiorentina-Lazio di domani sera. A preoccupare, come rivelato da Il Messaggero, sono condizioni di Romagnoli e Gila.

L’ex Milan ieri è rimasto in palestra, mentre c’è stato lavoro differenziato per lo spagnolo, che è ancora alle prese con un risentimento, Casale è appena rientrato in gruppo e ben che vada si accomoderà in panchina. Insomma, Sarri potrebbe decidere all’ultimo, incrociando le dita.