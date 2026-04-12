Fiorentina Lazio, Vanoli perde quattro titolari? Le ultime dal Viola Park

Fiorentina Lazio, la vigilia del match del Franchi si apre tra assenze pesanti, condizioni da valutare e una gestione dell’emergenza per Paolo Vanoli

La vigilia di Fiorentina Lazio si porta dietro interrogativi pesanti per la formazione viola, attesa domani sera al Franchi da una sfida importante contro i biancocelesti. In casa toscana, infatti, continua una fase complicata dal punto di vista delle disponibilità, con Paolo Vanoli chiamato ancora una volta a fare i conti con assenze, recuperi incerti e un quadro fisico che resta tutto da definire fino alle ultime ore.

Come riferito da TMW, la situazione più delicata riguarda soprattutto il mix tra squalifiche e infortuni, un fattore che rischia di incidere in maniera importante sulle scelte di formazione. La Fiorentina si presenta infatti all’appuntamento con alcune defezioni pesanti, proprio in una gara che può avere un peso rilevante sia sul piano della classifica sia su quello dell’inerzia psicologica.

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Fiorentina Lazio, squalificati e infortunati

Tra i problemi più immediati per Paolo Vanoli ci sono senza dubbio gli stop di Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. Entrambi non saranno a disposizione per il match contro la Lazio, un’assenza che toglie qualità, fantasia e soluzioni offensive alla manovra viola. La mancanza di due profili così importanti costringerà il tecnico a rimodellare l’assetto della squadra, cercando nuove risposte soprattutto tra centrocampo e trequarti.

Sul fronte dei recuperi, una delle notizie che lascia uno spiraglio di ottimismo riguarda Manor Solomon. L’esterno offensivo è fermo dallo scorso 26 febbraio, quando aveva accusato un problema muscolare in Conference League. Adesso, però, il suo nome torna tra quelli monitorati con attenzione in vista della sfida del Franchi.

Restano invece meno incoraggianti le sensazioni su Moise Kean e Fabiano Parisi. Il centravanti sta ancora smaltendo la sua infiammazione alla tibia, mentre il terzino viola è alle prese con la botta rimediata contro l’Inter. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se almeno uno dei due potrà rientrare in extremis, ma al momento il clima attorno al loro recupero appare improntato alla prudenza.