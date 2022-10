Fiorentina Lazio, Italiano ritrova due pedine: il report dell’allenamento

Allenamento Fiorentina in vista della Lazio: Italiano ritrova due pedine per il match del Franchi di lunedì sera

La Fiorentina si è allenata oggi in tarda mattinata per preparare la sfida di lunedì contro la Lazio.

Buone notizie per Italiano perché sia Barak che Igor (il primo non convocato per Edimburgo, il secondo uscito a fine primo tempo) si sono allenati con il gruppo. Unico assente dunque (oltre al lungo degente Castrovilli) resta Sottil le cui condizioni restano da valutare in vista di lunedì. Lo riporta Firenzeviola.it.