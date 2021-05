Fiorentina Lazio, per Inzaghi e Milinkovic Firenze è terra di conquista

Sulle pagine di Tuttosport la statistica che vede la Lazio vittoriosa 6 volte negli ultimi 8 incontri in terra fiorentina

Quella tra Fiorentina e Lazio potrebbe essere una delle 4 finali (o 5, vista la situazione pendente di Lazio-Torino) in vista della volata Champions. Come riporta Tuttosport, Inzaghi ha dalla sua i numeri: negli ultimi 10 anni i biancocelesti hanno vinto 6 volte su 8 nel capoluogo toscano.

Tra i protagonisti più attesi c’è Milinkovic, uno dei più in forma in casa biancoceleste, lui che il 9 gennaio 2016 contribuì alla vittoria della Lazio di Pioli sulla Fiorentina mettendo a segno il primo gol in Serie A. Il serbo era stato vicino a vestire i colori viola, aveva visitato lo Stadio Artemio Franchi salvo poi preferire virare direzione Roma. Sabato sera il Sergente sarà nuovamente lì nel mezzo a guidare i suoi verso la seconda qualificazione in Champions consecutiva, la miglior risposta all’avvento di Mourinho nella capitale.