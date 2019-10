Ciro Immobile sta vivendo una delle sue migliori stagioni, domenica ha deciso il match contro la Fiorentina

Una vittoria importantissima che porta la sua firma. A Firenze Ciro Immobile ha siglato il suo undicesimo gol e anche la rete della vittoria della Lazio sulla Fiorentina.

Proprio per questo motivo è stato votato come MPV del match. Nel mirino ora c’è il Torino e il confronto con il suo amico ed ex compagno Belotti.