Fiorentina Lazio, i quotidiani esaltano Luis Alberto: «Geniale, illumina la manovra»

I quotidiani hanno esaltato la prestazione di Luis Alberto in Fiorentina-Lazio

Non ha segnato, ma Luis Alberto è stato uno dei protagonista della vittoria della Lazio per 3-0 in casa della Fiorentina. Per La Gazzetta dello Sport, il Mago biancoceleste è il migliore in campo con una prestazione da 7,5.

IL GIUDIZIO – «Illumina la manovra con le genialate dei bei tempi. La Lazio sale in cattedra nel momento in cui è lui che accende la luce».