Fiorentina Lazio, esame da SUPERARE per Palladino! C’è l’ombra di QUESTO allenatore: la situazione

Fiorentina Lazio, Palladino all’ultima spiaggia? Per l’allenatore un esame da superare e intanto cominciano a uscire i primi nomi

Come riporta il Corriere dello Sport, Fiorentina – Lazio sarà per Raffaele Palladino un test molto importante per il suo futuro. I viola sono partiti a rilento in questa stagione non riuscendo a trovare ancora la vittoria, nè in campionato nè nei preliminari di Conference League.

Iniziano ad esserci i primi nomi per la panchina in caso di un addio dell’ex allenatore del Monza. Primo fra tutti sembrerebbe ci sia quello di Maurizio Sarri, ex tecnico biancoceleste., che nelle ultime ore è stato accostato anche al Milan come post Fonseca.