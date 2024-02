Fiorentina Lazio, ecco le vittorie contro i viola negli ultimi 20 precedenti si campionato: i numeri

Fiorentina Lazio, ecco le vittorie contro i viola negli ultimi 20 precedenti di campionato: i numeri in vista della sfida di stasera

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli ultimi precedenti contro i viola, in vista della sfida di questa sera all’Artemio Franchi.

I PRECEDENTI– «Assalto a un altro successo. La Lazio si prepara al test Fiorentina, in programma questa sera all`Artemio Franchi di Firenze.

Nelle gare di campionato contro la Fiorentina degli ultimi 10 anni, i biancocelesti sono stati una sorta di bestia nera per i toscani.

Dal 2014 a oggi infatti, su 20 gare totali, la Lazio ha vinto 14 volte, distribuite in modo perfetto tra casa e trasferta. Completano il dato 3 vittorie della Fiorentina (2 in casa, ndr) e altrettanti pareggi (uno solo in Toscana).

La squadra di Sarri viene inoltre da due successi consecutivi in trasferta: il tris in campionato manca dall`ottobre 2022 (in quel caso i biancocelesti vinsero fuori casa per 4 volte di fila, ndr).

La Fiorentina rimane infine la squadra più affrontata dalla Lazio nel corso della propria storia: con l`incrocio odierno, il dato dei precedenti totali salirà a quota 165».