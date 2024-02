Fiorentina Lazio, domani un ospite speciale al Franchi per vedere il match: di chi si tratta. Le ultime

Fiorentina- Lazio, una sfida importante per l’Europa e anche per la Nazionale. Come riporta Tuttomercatoweb.com alla partita sarà presente in veste di spettatore interessato Luciano Spalletti, che avrà diversi giocatori da osservare.

In primis focus sui centravanti che si sfideranno: da una parte Ciro Immobile. Tra coloro che provano ad insidiarlo, Andrea Belotti, che invece Roma l’ha lasciata – almeno fino a giugno – in favore della Fiorentina proprio con l’obiettivo, neanche mai celato, di riprendersi un posto nel gruppo che Spalletti selezionerà.

L’attenzione di Spalletti è pronto a posarsi anche su Giacomo Bonaventura. Dovrebbe essere convocato anche Mattia Zaccagni, sempre rimanendo in tema profili offensivi. Arretrando in difesa sono candidati azzurrabili, per il presente e il futuro, anche i terzini Cristiano Biraghi e Michael Kayode nella Fiorentina e il centrale Nicolò Casale nella Lazio. Ultimi ma non ultimi i portieri: più che Pietro Terracciano, il quale comunque sta vivendo la sua miglior stagione, occhi puntati sul laziale Ivan Provedel, fresco di rinnovo con i biancocelesti.