Fiorentina-Lazio, Agostinelli: «Badelj? Ecco perché con Inzaghi non ha avuto spazio…»

Andrea Agostinelli è intervenuto a Lady Radio per esprimersi sul prossimo match di campionato Fiorentina-Lazio

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex biancoceleste Andrea Agostinelli si è espresso sul prossimo match di campionato Fiorentina-Lazio, in programma domenica sera al Franchi: «La Lazio arriverà alla gara con un morale molto alto perché ha recuperato una partita come quella contro l’Atalanta. Dal punto di vista tecnico invece ci sono molti dubbi. C’è un po’ di polemica a Roma e non tutti sono soddisfatti di quanto fatto dalla Lazio in campionato. Dal punto di vista del morale in casa Lazio tanto dipenderà dalla gara di stasera (Lazio impegnata in Europa League). La Fiorentina invece è ben altra cosa rispetto alla squadra degli ultimi anni. Badelj? È un ottimo giocatore. Per me giocherebbe titolare in tantissime squadre di Serie A. Io lo stimo molto. A Roma non ha avuto spazio perché Inzaghi puntava molto su Leiva e Badelj non veniva visto come mezzala. L’allenatore non vedeva molto bene il croato».