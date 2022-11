Fiorentina, Jovic sicuro: «Possiamo vincere la Conference League»

Luka Jovic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara d’andata contro l’RFS Riga in Conference, riportate dal portale RTS

PAROLE – «Tutti vorremmo giocare in Champions League, ma grazie a Dio c’è la Conference League, quindi abbiamo l’opportunità di giocarla e metterci alla prova in Europa. Penso che siamo tra i favoriti per vincerla. Dobbiamo adattarsi a ogni avversario, ma sono sicuro che possiamo raggiungere la finale”. Poi sulla stagione che sta disputando in viola: “Prima di tutto voglio tornare al mio livello precedente, perché so di potercela fare. Sono fiducioso nelle qualità che ho. Abbiamo davanti una stagione lunga ed estenuante, ma spero in tanti gol e ritrovare il mio vecchio io».