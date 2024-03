Fiorentina, Italiano: «La vittoria contro la Lazio? Avevamo tante motivazioni: vogliamo fare meglio dell’anno scorso». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’allenatore della Fiorentina, Italiano, ha parlato prima della vittoria contro la Lazio e poi degli obiettivi della rosa. Le sue parole.

PAROLE– «La vittoria contro la Lazio? Avevamo tante motivazioni: c’era il bisogno di tornare a vincere e di battere un avversario che fin qui non avevamo mai sconfitto. Questo ci ha permesso di preparare al meglio la partita, che è stata di altissimo livello. Nico González ha sbagliato dal dischetto ma è un rigorista, e mi ha già detto che calcerà il prossimo. Dopo l’ultima vittoria contro la Lazio siamo ancora nelle prime posizioni e vogliamo rimanere attaccati a questo treno, nelle coppe vogliamo arrivare in fondo. Non firmo se mi chiedi di vincere una coppa ma al contempo arrivare ottavo in classifica: vogliamo fare meglio dell’anno scorso ».