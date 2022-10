Fiorentina, Italiano punta la Lazio: «Una buona prestazione per questo tour de force»

Fiorentina, Italiano punta la Lazio prossima avversaria in Serie A. Le parole del mister dopo la sconfitta con l’Atalanta

La Fiorentina perde a Bergamo per mano dell’Atalanta, ma l’umore di mister Italiano non si abbatte. Nel calendario della squadra viola c’è anche la Lazio, che arriverà al Franchi lunedì 10. Il tecnico ha commentato così la sconfitta in trasferta per i microfoni di DAZN:

PARTITA – «Questa è una partita dove è troppo uscire sconfitti, abbiamo reagito bene però la Fiorentina ha fatto una partita da squadra vera. Questo tour de force comincia con una prestazione ottima, venire a Bergamo e fare questa prestazione non è facile ma ci manca il guizzo negli ultimi metri».

FARE QUALCOSA IN PIÙ – «Abbiamo provato in tutti i modi, è una costante in questo momento e non ci permette di ottenere risultati diversi. Mi è piaciuto lo spirito».

COSA SI ASPETTA – «Punti, risultati, quello che abbiamo cercato di fare oggi provando a vincere ogni partita senza speculare».