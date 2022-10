Fiorentina, Italiano: «La Lazio è forte, le va dato merito. Noi dobbiamo ripartire»

Vincenzo Italiano è tornato a parlare della Lazio, durante la conferenza stampa della vigilia di Fiorentina Hearts

Alla vigilia della gara di Conference Laague tra Fiorentina ed Hearts, Vincenzo Italiano è tornato a parlare della gara persa contro la Lazio. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

SITUAZIONE – «Dobbiamo cercare di reagire per l’ennesima volta a un brutto risultato, cercando di confermare gli aspetti positivi visti, fatta eccezione per il risultato. Se approcciamo in quel modo, potremo avere soddisfazioni. Per reagire ci dobbiamo portare dietro gli ultimi dieci minuti con la Lazio, gli altri non mi sono piaciuti, certi problemi non stavano più apparendo. La Lazio però è forte e va dato merito anche all’avversario che è stato più bravo. In questi giorni mi hanno detto che chi vince festeggia e chi perde spiega, noi questo stiamo facendo. Siamo qui a spiegare».