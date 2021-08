Fiorentina Espanyol, partita del ricordo: la dedica a Astori e Jarque – FOTO

Fiorentina e Espanyol scendo in campo per la prevenzione nel ricordo di Astori e Jarque scomparsi entrambi a causa di problemi cardiaci

Entrambe afflitte dal dolore, entrambe in campo affinchè non succeda mai più. Fiorentina e Espanyol nella giornata di ieri sono scese in campo per la Unbeatables Cup. Una sfida amichevole a sostegno della prevenzione per i problemi cardiaci che possono colpire i calciatori ma soprattutto affinchè non succeda mai più qualcosa del genere. Al 13′ e al 21′ sono apparsi sui teleschermi del Franchi le immagini di Davide Astori e Dani Jarque giocatori dell’una e dell’altra squadra scomparsi per problemi cardiaci e sempre nei cuori dei tifosi viola e spagnoli ma no solo