La Fiorentina è la squadra che ha ottenuto più pareggi in Serie A da quando c’è Commisso alla presidenza. Il dato

Questa sera la Lazio scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina. La squadra viola – come evidenziano i dati pubblicati dalla Serie A – è quella che ha ottenuto più pareggi dal 2019/2020, dall’arrivo di Rocco Commisso, in Serie A.

«Sotto la gestione Commisso (dal 2019/20) la Fiorentina è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A TIM: 24 su 72, completano 20 vittorie e 28 sconfitte».