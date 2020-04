Fiorentina, Commisso: «Dobbiamo imparare dalla Lazio»

Fiorentina, lunga intervista del patron dei viola Rocco Commisso che ha parlato anche dei biancocelesti

Molti i temi toccati dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Il numero uno della viola ha parlato anche di Lazio. Ecco le sue parole.

«C’è da imparare qualcosa da Lazio e Atalanta? Certo. Dobbiamo crearci quanti più giocatori forti possibile in casa e scoprire dei calciatori quando ancora non sono al top. Da loro due dobbiamo imparare a come stare ad alti livelli con budget decisamente inferiori».