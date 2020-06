La Fiorentina starebbe studiando un’idea per far tornare gli spettatori allo stadio. Le parole del dg Barone

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha ammesso come il club viola stia studiano una soluzione per far tornare i tifosi allo stadio.

Ecco le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino: «Stiamo lavorando duramente in Lega per riaprire almeno in parte gli stadi entro la fine del campionato. Il calcio non è calcio senza tifosi».

Gianlorenzo Di Pinto