Fiore sulla Lazio: «E’ chiaro che la squadra gioca male, ma c’è questo aspetto da tenere presente»

Ai microfoni di Tvplay ha parlato Stefano Fiore, il quale analizza nel dettaglio la situazione attuale della Lazio rilasciando a tal proposito queste parole

LAZIO – La Lazio non sta giocando bene ma bisogna valutare con che tipo di materiale umano sta lavorando. Nessuno dei giocatori chiave sta rendendo secondo le proprie possibilità. A Firenze e Bologna tutti i giocatori stanno rendendo al massimo ed è anche per questo che viola e rossoblu si trovano così in alto in classifica