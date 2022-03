Fiore: «Sarri sta lavorando bene ma ha bisogno di una rifondazione»

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a TMW Radio della squadra di Sarri. Le sue dichiarazioni

DERBY – «Perdere un derby in malo modo non aiuta né sull’immediato né nel prossimo futuro, troppo spesso la delusione finisce per offuscare nella Capitale. Più di una volta quest’anno la Lazio sembrava sulla giusta strada salvo poi fare tonfi clamorosi. Per me Sarri sta lavorando bene ma ha bisogno di una rifondazione, di giocatori più dentro la sua idea di gioco: farebbero bene a seguire le sue indicazioni».

INZAGHI – «Ciò che sta accadendo rientra in una sua logica: Inzaghi è bravo e non si discute, per la prima volta però è uscito dalla sua comfort zone, da una famiglia dove non gli si chiedeva necessariamente di vincere qualcosa, nonostante ci sia riuscito. Arrivare nella squadra campione, dove anche arrivare secondo può essere considerato un piccolo fallimento, non è facile da gestire neanche per un allenatore bravo. Vedo il peso che ha la sua gestione, paga l’inesperienza con un gruppo così importante anche se non mi sembra ancora fuori dalla lotta Scudetto».