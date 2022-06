Stefano Fiore ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile arrivo di Dries Mertens in biancoceleste. Le sue dichiarazioni

MERTENS – «È un giocatore che a me piace tantissimo nonostante l’età. Come vice Immobile sarebbe un ottimo colpo, anche se per caratteristiche la Lazio secondo me ha bisogno di una prima punta diversa».