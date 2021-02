Fiore: «Lazio, così non va! Mercato non all’altezza della Champions»

L’ex centrocampista della Lazio Stefano Fiore è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare il momento dei biancocelesti

Le sconfitte contro Bayern Monaco e Bologna rischiano di ridimensionare la Lazio, mettendo in luce tutti i limiti finora emersi solo a tratti in stagione. Per analizzare il particolare momento dei biancocelesti, è intervenuto Stefano Fiore ai microfoni di TMW Radio: «La Lazio ha mancato dal punto di vista della reazione contro il Bologna, dopo il rigore sbagliato. Non mi aspettavo una batosta simile contro il Bayern, sembrava un’amichevole! Purtroppo se ti porti dietro sconfitte del genere hai inevitabilmente un contraccolpo».

MERCATO – «Sul mercato andava fatto qualcosa in più, la Champions doveva aprire orizzonti diversi. I big davanti dovevano avere ricambi all’altezza, 4-5 rinforzi in grado di fare anche i titolari».