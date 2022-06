Fiore: «Immobile è incontestabile dal punto di vista realizzativo ma in Nazionale...»

Stefano Fiore ha parlato a Sky Sport del problema centravanti in Nazionale: le parole dell’ex giocatore su Immobile

Stefano Fiore ha parlato a Sky Sport del problema centravanti in Nazionale. Le sue dichiarazioni.

«Gli attaccanti non mancano a Mancini. È fuori discussione che Immobile dal punto di vista realizzativo sia un giocatore incontestabile. Però è altrettanto vero che in Nazionale non è riuscito per vari motivi a confermarsi ai livelli del campionato. Ci sono giovani interessanti: Scamacca su tuti ma anche Pinamonti».