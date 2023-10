Fiore: «Capisco lo sfogo di Immobile, ma deve far parlare il campo» Le parole dell’ex Lazio

Intervistato da TvPlay, l’ex Lazio, Stefano Fiore, ha parlato della situazione particolare che sta vivendo Ciro Immobile.

«Nel mondo del calcio c’è poca pazienza e riconoscenza. Si dimentica tutto in fretta. Devi sempre fare di più. La carriera è fatta di alti e di bassi. Quando le cose non vanno bene ti aspetteresti il riconoscimento. Capisco lo sfogo di immobile. Se ciò non avviene ci rimani male. Ciro deve far parlare il campo, ma tornerà a fare quello che sa fare. Roma e Lazio? Non sono così distanti, ma si lotta per il quinto/sesto posto. Sono club importanti che negli ultimi anni hanno sfiorato scudetti. Quello che dicono molti è che sono club importanti ma manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità»