Finale Euro 2020, Collovati: «Inghilterra favorita ma la cabala dice Italia»

Fulvio Collovati è uno degli eroi di Madrid dell’11 luglio 1982 quando l’Italia vinse il Mondiale in Spagna: le sue parole

Fulvio Collovati era a Madrid l’11 luglio 1982 quando l’Italia guidata da Bearzot vinse il Mondiale contro la Germania. L’ex difenspre azzurro, ai microfoni di Radio24, parla della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

«Sono teso per la partita. L’11 luglio potrebbe diventare una data storica per l’Italia, ma è giusto dire che loro giocano in casa e sono favoriti».