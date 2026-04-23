Finale Coppa Italia, prima c’è Lazio Inter in campionato: quando si può giocare la sfida di Serie A

Finale Coppa Italia, il doppio incrocio tra Lazio e Inter rende ancora più interessante il finale di stagione: le ultime sulla sfida per il trofeo

Il calendario mette davanti a Lazio e Inter un doppio confronto ravvicinato che rischia di segnare in modo forte il finale di stagione. La certezza, al momento, riguarda la finale Coppa Italia: dopo il passaggio del turno dei biancocelesti contro l’Atalanta e quello dell’Inter sul Como, la sfida per il trofeo è fissata per mercoledì 13 maggio.

La Lega Serie A ha indicato infatti il 13 maggio 2026 come data della finalissima di Coppa Italia Frecciarossa, mentre i contenuti ufficiali della stessa Lega confermano che saranno proprio Inter e Lazio a contendersi il trofeo all’Olimpico.

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Finale Coppa Italia, per la partita di Serie A manca ancora l’annuncio ufficiale

Diverso il discorso per la gara di campionato, prevista nel turno numero 36 di Serie A. Al momento non risulta ancora una comunicazione ufficiale della Lega Serie A con data e orario definitivi di quella partita.

Nella sezione documentazione del sito ufficiale sono stati pubblicati finora gli anticipi e posticipi fino alla 35ª giornata, ma non compare ancora il comunicato relativo alla 36ª. Per questo, oggi, non posso confermare con certezza quando verrà giocata Lazio Inter in campionato.

Finale Coppa Italia, l’ipotesi più credibile porta verso l’8 o il 9 maggio

In assenza dell’ufficialità, resta in piedi lo scenario più logico: collocare Lazio Inter tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, così da lasciare alcuni giorni di distanza prima della finale Coppa Italia del 13 maggio.

È questa anche la finestra temporale indicata nelle ricostruzioni di stampa che circolano in queste ore, ma va ribadito un punto fondamentale: finché non arriverà il comunicato della Lega Serie A, si tratta soltanto di una previsione e non di una data confermata. La sola scadenza certa, allo stato, è quella del 13 maggio per la finale.

Finale Coppa Italia, il doppio confronto può cambiare il peso del finale di stagione

Questo doppio incrocio ravvicinato aggiunge inevitabilmente fascino e tensione al calendario di Lazio e Inter. La sfida di campionato potrà offrire indicazioni interessanti sul piano tecnico e mentale, ma sarà soprattutto il confronto del 13 maggio a contare davvero, perché lì ci sarà in palio un trofeo. In questo momento, quindi, il quadro è chiaro solo a metà: la finale di Coppa Italia ha già una data ufficiale, mentre per la sfida di campionato bisognerà attendere ancora la decisione definitiva della Lega.