FIGC, oggi il Consiglio Federale: stop al campionato dilettantistico

La FIGC ha convocato il Consiglio Federale per oggi a mezzogiorno. Tanti i punti da discutere all’ordine del giorno

È convocato per la giornata di oggi il Consiglio Federale della FIGC. All’ordine del giorno lo stop definitivo dei campionati di calcio femminile e quelli dilettantistici, senza determinare le varie classifiche, a causa della discordanza sugli strumenti da utilizzare.

Come riporta il Corriere dello Sport, si discuterà anche dei campionati professionistici, soprattutto della Serie C col Presidente Ghirelli ancora non convinto dalla decisione di riprendere a giocare.