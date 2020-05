FIGC, in corso riunione per discutere la situazione dei contratti

In attesa della riunione di domani, oggi in FIGC si discute della situazione legata ai contratti in scadenza

Domani, 28 maggio, si saprà ufficialmente se e quando la Serie A potrà ripartire, con un vertice tra Lega Calcio ed il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Oggi, invece, i vertici del calcio italiano si sono ritrovati in sede per discutere di una questione altrettanto importante e strettamente collegata: la situazione dei contratti in scadenza. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore si dovrebbe avere una situazione più chiara in merito, con l’idea della FIGC, già esternata nel comunicato dell’ultimo vertice, di procedere ad un rinnovo per 2 mesi, ovvero fino al 31 agosto, per i calciatori che lo volessero.