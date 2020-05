FIGC, preparato un nuovo protocollo: a breve il colloquio con Conte

La FIGC è pronta per presentare un nuovo protocollo rivisto e corretto. Decisivo l’incontro con Conte dei prossimi giorni

La FIGC è pronta a consegnare un nuovo protocollo, dopo che il Comitato Tecnico Scientifico ha evidenziato le criticità dell’ultimo modello presentato. Le parti sembrano aver messo da parte i contrasti per trovare un punto di incontro, ma l’ultima parola spetterà comunque al Premier Conte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le nuove modifiche dovrebbero portare finalmente alla ripresa del campionato. Nei prossimi giorni, è in programma anche un colloquio di Gravina e Dal Pino con il Presidente del Consiglio e chissà che le tempistiche non si accorcino finalmente.