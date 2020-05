FIGC, posticipato il consiglio federale: «Necessari altri approfondimenti»

La FIGC ha annunciato ufficialmente di aver posticipato il consiglio federale in programma l’8 maggio per ulteriori approfondimenti

Dopo l’annuncio di un consiglio federale per il prossimo 8 maggio, la FIGC ha fatto dietrofront.

Tramite un comunicato è stata spiegata la motivazione di tale posticipazione: «La conferenza è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti. Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio federale sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati. Nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie».