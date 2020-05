FIGC, idea slittamento termine della stagione dal 2 al 31 agosto

FIGC, nuova idea che verrà presentata in consiglio federale l’8 maggio: possibile chiusura della stagione il 31 agosto

La Figc potrebbe decidere di cambiare ancora e di fare slittare la dead line per la fine del campionato dal 2 al 31 agosto. Secondo quanto riportato da Sky Sport questa sarebbe una soluzione per far si che il campionato venga portato a termine.

Il tema verrà sicuramente discusso nel consiglio federale dell’8 maggio. Intanto il numero uno Gravina attende di essere convocato per parlare del protocollo sanitario dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo.