FIFA, che terremoto! L’ultima sentenza è rivoluzionaria: decisione storica della Corte di Giustizia Europea, ecco cosa cambia

FIFA, scoppia un vero e proprio terremoto! La sentenza è davvero rivoluzionaria: c’è la decisione storica della Corte di Giustizia Europea

Un vero e proprio terremoto giuridico scuote le fondamenta del calcio mondiale. Con una sentenza storica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che le decisioni della FIFA e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) possono essere sottoposte al giudizio dei tribunali nazionali dei 27 Stati membri dell’UE. Un verdetto che rompe il monopolio giuridico della Svizzera, sede di entrambi gli organismi, e che potrebbe ridefinire il rapporto tra sport e diritto europeo.

Fine della “bolla” svizzera: verso una giustizia sportiva europea

Per decenni, il principio della “specificità dello sport” ha consentito alle federazioni internazionali di operare in un sistema giuridico quasi autonomo. La nuova pronuncia della Corte UE smantella questo paradigma, affermando che le corti nazionali devono poter effettuare una “revisione profonda” delle decisioni sportive, per verificarne la conformità al quadro normativo dell’Unione.

Questo significa che club, calciatori e agenti potranno contestare le delibere della FIFA e le sentenze del TAS direttamente nei tribunali nazionali, aprendo la strada a una nuova era di contenziosi su temi come trasferimenti, commissioni e fair play finanziario.

Il caso Seraing-Doyen: dieci anni di battaglia legale

La sentenza nasce da una lunga disputa tra il club belga RFC Seraing e il fondo maltese Doyen Sports, che avevano impugnato le regole FIFA sulla TPO (Third Party Ownership), ovvero la proprietà dei diritti economici dei calciatori da parte di soggetti terzi. Tra i giocatori coinvolti in casi simili in passato figura Radamel Falcao, attaccante colombiano noto per la sua militanza in club come Atlético Madrid e AS Monaco.

Sebbene la Corte non si sia espressa sul merito della TPO, ha sancito un principio fondamentale: ogni entità giuridica all’interno dell’UE ha diritto a un processo conforme al diritto europeo.

Prospettive future: verso una nuova governance del calcio

La decisione potrebbe avere ripercussioni profonde sulla governance del calcio internazionale. Se confermata nei fatti, potrebbe portare a una maggiore trasparenza e responsabilità delle istituzioni sportive, ma anche a un aumento dei ricorsi legali. I prossimi mesi diranno se questo storico verdetto avrà effetti concreti o resterà un precedente isolato.