FIFA, Infantino: «Organizzeremo una partita per raccogliere fondi»

La FIFA organizza, per la prima volta, una partita di beneficenza per cercare di contrastare il Coronavirus

Durante questi mesi estremamente difficili, è stata messa in risalto la solidarietà delle persone: tante sono state le raccolte fondi per aiutare chi colpito da Coronavirus e tante sono state le risposte positive.

Ora anche la FIFA scende in campo: arriva la prima partita di beneficenza per ACT (Access to Covid-19 Tools ndr). Il presidente Infantino, sul sito ufficiale, ha commentato così l’iniziativa: «E’ nostra responsabilità dimostrare solidarietà e continuare a fare tutto il possibile per partecipare e supportare gli sforzi nella lotta alla pandemia. Siamo attivi nella sensibilizzazione con molte altre campagne e la FIFA ha contribuito anche finanziariamente alla causa, ma ora ci impegneremo ad organizzare questo evento mondiale di raccolta fondi una volta che la situazione sanitaria lo permetterà, anche se dovesse essere fra alcuni mesi».