Fifa 22, i gamer votano la squadra della stagione della Community: c’è un biancoceleste

Sono stati annunciati i calciatori per la squadra della stagione della Community di Fifa 22: presente anche un calciatore della Lazio

EA Sports ha annunciato l’elenco dei calciatori che i gamer potranno votare per la squadra della stagione della Community di Fifa 22. Il Team of The Season verrà poi lanciato il prossimo 29 aprile.

Sono nove i calciatori della Serie A presenti e tra questi c’è anche un giocatore della Lazio: ovvero Mattia Zaccagni, oltre a Terracciano, Bremer, Biraghi, Molina, Anguissa, Candreva, Raspadori e Scamacca.