FIFA20, due giocatori della Lazio nella Top10 degli italiani

Ciro Immobile e Francesco Acerbi sono stati inseriti nella Top10 dei calciatori italiani su Fifa20: il bomber è quarto, il difensore è decimo

Il portale relativo a FIFA20, il celebre videogioco per PlayStation, Fifplay.com, ha stilato una speciale classifica dei dieci migliori calciatori italiani. Nella lista figurano due giocatori della Lazio: Ciro Immobile occupa la quarta posizione a quota 86, a sole tre lunghezze di distanza dal ‘predecessore’ Chiellini, mentre Francesco Acerbi è fanalino di coda al decimo posto, con 83 punti. Che sia in campo o sui videogiochi, la musica è la stessa: Ciro (ma anche Acerbi) is on fire!